Дзюба вынес вердикт Талалаеву

Бывший капитан «Акрона» Артем Дзюба заявил об отсутствии перспектив у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева стать успешным в топ-клубе РПЛ.

«У него хорошие требования как у тренера, но из‑за своего характера и психотипа он не сможет работать в топ‑клубах. Очень темпераментный, высокого мнения о себе, не хватает немного гибкости.

По тому, что слышал от футболистов, которые с ним работали: в больших клубах он не сможет, там не прокатит«, – сказал Дзюба.