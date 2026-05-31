Дзюба вынес вердикт Талалаеву

Сегодня, 08:27
18

Бывший капитан «Акрона» Артем Дзюба заявил об отсутствии перспектив у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева стать успешным в топ-клубе РПЛ.

«У него хорошие требования как у тренера, но из‑за своего характера и психотипа он не сможет работать в топ‑клубах. Очень темпераментный, высокого мнения о себе, не хватает немного гибкости.

По тому, что слышал от футболистов, которые с ним работали: в больших клубах он не сможет, там не прокатит«, – сказал Дзюба.

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
  • Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Дзюба Артем Талалаев Андрей
Комментарии (18)
Semenycch
1780205755
Браво Артем! Прям мои слова повторяет! Ни один топ клуб психопата на должности главного тренера терпеть не станет!
Интерес
1780206705
Кроме "топ-клубов" есть ещё 11 простых.Там кому-то надо работать и портить настроение представителям "избранных"."НЕважно,какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей".
sochi-2013
1780208261
В топ-клубе топ-игроки, а они тоже с самомнением и характером. Из них просто бегунков как в Балтике не сделаешь. Хотя многим (балтийцам) это пошло на пользу и продвинуло карьеру.
...уефан
1780209499
...ну-да, как-то так...
Strige
1780210051
А что, Талалаев дрочить на камеру запрещает? )))
Бумбраш
1780217289
Ну Артемио Рукакильо спец по тренеришка)))
aldo conte
1780217634
Дзюба прав, чтобы "тиранить" футболистов будучи тренером, надо быть в прошлом великим футболистом, или великим тренером в настоящем. Талалаев ни одним, ни другим не является. Это для "серенькой мышки" - "Балтики", он тренер, а для ЦСКА, Локо, московского "Динамо" - дурилка картонная.
СПОРТ 21 века
1780222974
Артёму, прежде чем говорить о тренере команды высшей лиги, стоило бы посмотреть на себя. Одно дело, если бы это сказал, предположим, Юрий Павлович Сёмин, и другое дело — человек, который за последний несколько так испортил себе репутацию и попал во всевозможные паблики и мемы, что уже по гроб не отмыться. Как говорил советский классик: "Руки мыли? Вот сначала вымойте, и потом приступайте обедать..."
Hector вернулся
1780224615
В чем то рукоблуд прав
Hector вернулся
1780224958
В следующем сезоне балтика будет бороться за выживание
Все новости
