Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выигранного финала Лиги чемпионов.

Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финальный матч полностью.

– Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы победили. У меня болит голова немного после эпизода с Маркиньосом. Я все равно очень счастлив. Просто замечательно.

– Что вы думали, когда игра перешла в серию пенальти?

– Пенальти – это маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Я в итоге не сделал сэйвов, но «Арсенал» мне помог.

– Как много этот вечер значит для вас?

– Очень много, но это пока не укладывается в голове. Я устал. Посмотрим завтра.

– Чувствуете себя героем?

– Нет. Я окружен прекрасными партнерами.