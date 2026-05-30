Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выигранного финала Лиги чемпионов.
- Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финальный матч полностью.
– Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы победили. У меня болит голова немного после эпизода с Маркиньосом. Я все равно очень счастлив. Просто замечательно.
– Что вы думали, когда игра перешла в серию пенальти?
– Пенальти – это маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Я в итоге не сделал сэйвов, но «Арсенал» мне помог.
– Как много этот вечер значит для вас?
– Очень много, но это пока не укладывается в голове. Я устал. Посмотрим завтра.
– Чувствуете себя героем?
– Нет. Я окружен прекрасными партнерами.
Источник: Спортс“