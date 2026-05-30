Сафонова обвинили в пропущенном голе в финале ЛЧ

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц.
«Гол Матвея Сафонова. «Арсенал» – убийца футбола. Это просто ужас», – написал по ситуации бывший журналист «Советского спорта» и «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:0 в пользу лондонского клуба.
- В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова