Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сегодня поучаствует в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».
Россияне в финалах ЛЧ только побеждают. Предыдущие случаи.
1993 год: Игорь Добровольский («Марсель») – победа;
1997: Владимир Бут («Боруссия» Д) – победа;
2004: Дмитрий Аленичев («Порту») – победа;
2016: Денис Черышев («Реал») – победа;
2025: Матвей Сафонов («ПСЖ») – победа.
- Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
