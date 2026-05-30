Статистика гласит, что Сафонов сегодня станет 2-кратным победителем ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сегодня поучаствует в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Россияне в финалах ЛЧ только побеждают. Предыдущие случаи.

1993 год: Игорь Добровольский («Марсель») – победа;

1997: Владимир Бут («Боруссия» Д) – победа;

2004: Дмитрий Аленичев («Порту») – победа;

2016: Денис Черышев («Реал») – победа;

2025: Матвей Сафонов («ПСЖ») – победа.