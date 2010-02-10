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Кипр. Первый дивизион
Команды
Красава ЕНИ
Денис Черышев
€ 300 тыс
Денис Черышев
Красава ЕНИ
26 декабря 1990 (35), Нижний Новгород
#90 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Россия | Испания
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Трансферы
Публикации
Отец Черышева ответил, завершит ли карьеру экс-игрок сборной России
15 сентября
Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы»
24 августа
1
Черышев покинул «Красаву» после прихода украинского тренера
24 августа
Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб
23 июня
Прояснилась дальнейшая судьба Черышева
30 мая
1
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Черышев забил второй гол за «Красаву»
17 марта
3
35-летний Черышев впервые забил за клуб Савина
2 марта
4
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
10
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
9 февраля
2
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
9 февраля
7
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
9 февраля
Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России
9 февраля
1
Черышев рассказал, какие у него были варианты помимо «Красавы»
9 февраля
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
7 февраля
2
Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»
6 февраля
7
35-летний Черышев забил 1-й гол за клуб Савина
4 февраля
2
Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка»
2 февраля
11
Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди»
1 февраля
6
Черышев провел первый матч за 9 месяцев
1 февраля
2
Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»
1 февраля
2
Фото
Черышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Черышева предостерегли от перехода в «Красаву»: «Могут быть проблемы с законом»
31 января
3
Назван клуб, с которым ведет переговоры Черышев
30 января
7
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
23 января
1
35-летний Черышев готов дебютировать в РПЛ
22 января
7
Российского экс-игрока «Реала» ждут в «Равшане»
21 января
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Сборная России поздравила Черышева с 35-летием
2025.12.26 10:15
1
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
2025.12.12 13:39
5
1
2
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