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  • Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб

Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб

23 июня, 09:11

Дмитрий Черышев, главный тренер «Равшана» и отец вингера «Красавы ЕНИ» Дениса Черышева, оценил вероятность перехода игрока в другой клуб.

«Денис может остаться в «Красаве», но может и покинуть команду. Решение о его будущем еще не принято. Его контракт с клубом действует еще год, но он может покинуть его уже летом.

У него есть предложения от других команд из разных регионов. Он еще молод и хочет играть. Речи о завершении карьеры нет. Я бы позвал его в «Равшан», но он ко мне не приедет», – сказал Дмитрий Черышев.

  • 35-летний Денис Черышев в этом сезоне провел за «Красаву», которой владеет Евгений Савин, 13 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. Игрок пришел в команду зимой.
  • В минувшем сезоне клуб занял в чемпионате Кипра 10-е место.

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Источник: Metaratings.ru
Кипр. Первый Дивизион Таджикистан. Высшая лига Равшан Красава ЕНИ Черышев Денис Черышев Дмитрий
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