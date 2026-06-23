Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб

Дмитрий Черышев, главный тренер «Равшана» и отец вингера «Красавы ЕНИ» Дениса Черышева, оценил вероятность перехода игрока в другой клуб.

«Денис может остаться в «Красаве», но может и покинуть команду. Решение о его будущем еще не принято. Его контракт с клубом действует еще год, но он может покинуть его уже летом.

У него есть предложения от других команд из разных регионов. Он еще молод и хочет играть. Речи о завершении карьеры нет. Я бы позвал его в «Равшан», но он ко мне не приедет», – сказал Дмитрий Черышев.