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Евгений Савин
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
1
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
7
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
39
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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Евгений Савин
Нападающий
Имя
Евгений
Отчество
Леонидович
Фамилия
Савин
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Тобольск
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
19 апреля 1984 (38 лет)
Рост
187
Вес
85
Статистика
Новости
Статьи
Посты
8 июня 2021
18:56
Рыжиков ушел из «Красавы». Савин сказал, что он нарушал режим
5
7 апреля 2021
19:33
Видео
Официально: Рыжиков – главный тренер «Красавы»
5
25 марта 2021
16:50
Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина
4
21 февраля 2021
01:32
Фото
Официально: клуб Савина будет проводить игры ПФЛ в Одинцово
4
13 января 2021
15:59
Фото
Семин станет тренером-консультантом клуба «Красава» блогера Савина
7
28 декабря 2020
16:37
Кержаков: «Стать главным тренером клуба Савина? Если что, он знает мой номер телефона»
1
07:25
Савин: «Григорий Иванов перед тренировкой «Урала» минут пять бегал за Асеведо. Чилиец перед этим спросил, когда премиальные будут»
27 декабря 2020
18:19
Савин – о выпуске «КраСавы» про «Аланию»: «Газзаев намекнул: «Если что-то будет не так – готовься». Меня потряхивало»
7
16:45
Савин: «Томь» отдала меня «Анжи» за три очка»
6
14:10
Савин: «Данишевский – пример, как можно все ***. Червиченко его на руках носил, а сейчас у Дани вообще ничего нет. Ноль»
6
12:32
Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»
3
10:14
Савин: «Григорян говорил про Аленичева: «Я его ***. Я лучше»
4
08:32
Савин: «Мои первые премиальные в профессиональном футболе – контейнер майонеза в Рязани»
01:06
Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»
10
26 декабря 2020
23:44
«Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»
1
23:21
Савин: «Локомотив» в 2007 году предлагал 100 тысяч в месяц, ЦСКА – 40. Выбрал Газзаева, но не получилось и вернулся в Пермь с авоськой»
4
8 декабря 2020
20:19
Блогер Савин планирует создать футбольный клуб «Красава»
3
7 августа 2020
19:54
Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов»
26
09:53
Савин – об Уткине: «Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить с миллионом подписчиков в блоге»
6
22 июля 2020
21:20
Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ»
19
15 июля 2020
23:47
Фото
За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова
11
20:41
Савин: «Кикнадзе не обсудил со мной вопросы по поводу смерти Самохвалова. У него есть дела важнее. Наверное, показывать средний палец фанатам»
4
23 июня 2020
13:18
Видео
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
1
12 июня 2020
12:52
Савин: «Отправил Карпину сообщение: «Чпокните ЦСКА». Не отвечает. Понимаю, что отправил Газзаеву»
8
13 мая 2020
07:38
«Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона
6
12 мая 2020
15:18
Савин: «Крылья Советов» наказали Фролова на 1,4 миллиона рублей»
23
7 мая 2020
15:18
Соболев: «В начале апреля Цорн сказал, что «Спартак» хочет меня выкупить»
18 апреля 2020
19:57
Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»
26
13 марта 2020
07:11
Фото
Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться»
43
10 марта 2020
18:43
Савин: «Кокорин не говорил о нежелании возвращаться в «Зенит». Этого же нет в видео»
2
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