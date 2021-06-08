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    Евгений Савин

    Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Леонидович
    Фамилия Савин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тобольск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 85
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