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Евгений Савин
Евгений Савин
Завершил карьеру
19 апреля 1984 (42), Тобольск
#99 | Нападающий
187 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
35-летний Черышев впервые забил за клуб Савина
2 марта
4
Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России
9 февраля
1
Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб
7 февраля
2
35-летний Черышев забил 1-й гол за клуб Савина
4 февраля
2
Пономарев похвалил Савина: «Выбился в умные люди»
1 февраля
6
Савин анонсировал громкий трансфер россиянина в «Красаву»
24 января
6
Клуб Савина вылетел из Кубка Кипра, не реализовав 3 пенальти
2025.10.01 23:17
1
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
2025.08.22 23:57
4
Смолов отказал европейскому клубу и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
2025.08.21 22:55
5
Савину заблокировали банковский счет в России
2025.08.09 11:11
1
Клуб Савина подписал игрока, изнасиловавшего 14-летнего ребенка
2025.07.21 00:27
11
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра
2025.04.17 19:46
2
Клуб Савина вышел в высшую лигу Кипра
2025.04.12 19:18
5
Счета Савина заблокировали из-за налогового долга
2025.04.07 18:39
2
⚡️ Савина заочно арестовали за дискредитацию армии
2024.03.06 16:29
14
МВД потребовало арестовать Савина
2024.02.28 19:15
16
Фото
Савин пригласил болельщиков на матч «Красавы»: «Для сотрудников МВД вход свободный»
2024.02.16 12:49
4
В Госдуме отреагировали на объявление в розыск Красавы
2024.02.15 09:33
10
Фото
⚡️ МВД объявило в розыск Евгения Савина
2024.02.14 17:50
30
Егоров рассказал, чем ему не нравится Савин
2024.01.30 19:19
2
Савину грозит до 5 лет лишения свободы – его проверяют на дискредитацию армии РФ
2023.09.14 10:12
«Крылья» впервые со времен Савина отыграли два мяча в матче РПЛ
2023.07.29 17:50
Экс-тренер сборной Кипра возглавил «Красаву»
2023.06.23 09:28
Журналист Егоров ответил на претензии Савина к Тимощуку
2023.06.08 20:58
1
Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»
2023.06.08 13:48
26
Депутат Терюшков: «Савин набрасывается на армию России не случайно – его кураторы активизировались по всем фронтам»
2023.04.28 14:30
5
«Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине
2023.04.27 21:41
7
Уткин жестко ответил Собчак: «Почему Савин уехал, а я остался? Ты сама и уехала, и не уехала сразу – попой ерзаешь»
2023.04.25 12:33
1
Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»
2023.04.24 13:55
19
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