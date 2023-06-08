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    • Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»

    Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»

    Бывший футболист Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК» прокомментировал решение тренера «Зенита» Анатолия Тимощука остаться в России после 24 февраля 2022 года.

    – Как ты выходил на Тимощука?

    – Лично. Писал: «Толя, давай сделаем». Толя: «Я подумаю». Сначала он вообще не отвечал. Позже прислал сообщение: «Жека, извини. Я не хочу».

    Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».

    Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в России. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят. Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России – через крипту, через что угодно.

    А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями и навсегда останется там.

    • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
    • До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +15041

      Алексей З 26 минут назад

      Каждый делает свой выбор и за него будет отвечать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7830

      mihail200606 2 часа назад

      А че он к нему прицепился...? Со своей совестью пусть определяется...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3158

      шахта Заполярная 2 часа назад

      А у тебя *ука радужная она когда нибудь была.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      olebar73 2 часа назад

      Не знаю где совесть Тимощука, но могу сказать, что психика савина была очень сильно нарушена в раздевалке ныне снесённого стадиона Агрокомплект в Рязани(в начале 2000-х играл за местную команду),где он был опущен местными бандюками за свою необузданную манерность и непроходимую тупость. Именно тогда он получил кликуху красаваА, и надо быть таким чудиком, позднее так назвал свой канал.

      2
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      Рейтинг: +1902

      Artemka444 2 часа назад

      Савин чмошник полный!!!!
      Каждый сам выбирает что и как ему делать!!!

      4
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      Рейтинг: +4507

      Snek 2 часа назад

      А почему он должен идти по зову политики, если он не придерживается таких взглядов? Кто-то за Путина, кто-то за Зеленского. Нет хорошего выбора, есть свой выбор, не более того.

      3
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      Рейтинг: +4608

      Эном айс 3 часа назад

      Где и у кого закопана совесть-это ещё вопрос.
      Тима достаточно сделал для своей несчастной родины (вплоть до денег и поездок в зону "АТО"). Не оценили. Зато быстро сделали из него "ворога" ,когда он остался в Зените. Ему жутко тяжело- это видно по глазам.
      А вот тот, кто дристанул отсюда даже не думая.. Тот -да. Совестливый.
      И бесстрашный, с*ка.. до мочи в глазах.((


      8
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      Рейтинг: +14

      Цитрамон 3 часа назад

      А где закопана совесть Евгения Савина...

      3
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      Рейтинг: +18091

      Barmaleushka > Цитрамон 2 часа назад

      Из преисподней тут сообщали , что она недавно мимо них посвистела в сторону низа .

      0
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      Рейтинг: +4553

      Spirit_78 3 часа назад

      Посмотрим, как эти псы вроде Савина завоют, когда майданная хунта получит свой аналог Нюрнбергского процесса. Наверное, начнётся нытьё в духе: "мы не знали, мы не понимали, нас обманули".

      7
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      Рейтинг: +1130

      edw7777 3 часа назад

      Выкидывать в сеть переписку с другим человеком - откровенная низость, подлость

      5
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