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  • Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»

Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»

8 июня 2023, 13:48
26

Бывший футболист Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК» прокомментировал решение тренера «Зенита» Анатолия Тимощука остаться в России после 24 февраля 2022 года.

– Как ты выходил на Тимощука?

– Лично. Писал: «Толя, давай сделаем». Толя: «Я подумаю». Сначала он вообще не отвечал. Позже прислал сообщение: «Жека, извини. Я не хочу».

Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в России. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят. Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России – через крипту, через что угодно.

А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями и навсегда останется там.

  • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.
  • До этого он играл за клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Савин Евгений Тимощук Анатолий
Комментарии (26)
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BAIv
1686221917
петушок ты свою искать не пробовал?
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АртурZaСМ
1686222911
Ты бы лучше о своей совести побеспокоился. "Предатель родины -это навсегда" и можно искать себе тысячу оправданий, типа "я против насилия", или модное нынче "мы не защищались, а напали..." и прочее... можно называть это как угодно, но предателям никогда, нигде и ни при каких условиях и оправданиях не было прощения... У каждого своя точка зрения , но предательство оно навсегда останется предательством... Вангую ща мне го.в.на накидают в комментах)))) , а мне пох))))
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Taps
1686224007
Придурки. Человек волен в своей жизни. Вонючая 404 никому не нужна.
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R_a_i_n
1686224258
Предатель своей родины обвиняет в предательстве другого чувака. Прикольно.
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ilichkadr
1686224834
Предатель искал себе сообщников. Видимо остальные послали на х......
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777+
1686225019
Киприот Савин опять что-то пробурчал, а то ведь скоро забудут, что был когда-то такой крашеный олень....
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edw7777
1686227925
Выкидывать в сеть переписку с другим человеком - откровенная низость, подлость
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Spirit_78
1686228351
Посмотрим, как эти псы вроде Савина завоют, когда майданная хунта получит свой аналог Нюрнбергского процесса. Наверное, начнётся нытьё в духе: "мы не знали, мы не понимали, нас обманули".
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Эном айс
1686230235
Где и у кого закопана совесть-это ещё вопрос. Тима достаточно сделал для своей несчастной родины (вплоть до денег и поездок в зону "АТО"). Не оценили. Зато быстро сделали из него "ворога" ,когда он остался в Зените. Ему жутко тяжело- это видно по глазам. А вот тот, кто дристанул отсюда даже не думая.. Тот -да. Совестливый. И бесстрашный, с*ка.. до мочи в глазах.((
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Artemka444
1686231566
Савин чмошник полный!!!! Каждый сам выбирает что и как ему делать!!!
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