Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»

Бывший футболист Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «ЧестнОК» прокомментировал решение тренера «Зенита» Анатолия Тимощука остаться в России после 24 февраля 2022 года.

– Как ты выходил на Тимощука?

– Лично. Писал: «Толя, давай сделаем». Толя: «Я подумаю». Сначала он вообще не отвечал. Позже прислал сообщение: «Жека, извини. Я не хочу».

Я пишу: «Толя, честно, это было ожидаемо». Он типа: «Как скажешь». Я ему написал: «Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время».

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в России. Но я уверен, что Тимощуку никогда этого не простят. Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России – через крипту, через что угодно.

А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями и навсегда останется там.