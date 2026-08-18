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  • Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя

Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя

18 августа, 15:28
3

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о игровом времени у вингера Андрея Мостового.

– Интересно узнать вашу позицию. Почему не играет Андрей Мостовой?

– Сергей Богданович говорил по этому поводу. У любого футболиста бывают такие моменты в карьере, когда нужно побороться за место в основном составе и вытащить из себя то, что не хватает. Воспользоваться своим шансом, который дают: пять или десять минут, не важно. Это касается и тренировочного процесса.

У нас нет футболиста, которого бы мы считали игроком «чистого» запаса. И в Кубке получают шансы, выходят, и молодые ребята, в том числе и Вадим Шилов, Даниил Кондаков. Мы прежде всего отталкиваемся от положительного результата для команды.

– Вы хотели бы, чтобы он остался? Сейчас разные слухи ходят.

– Как тренеру мне бы хотелось иметь такого игрока в обойме. И хотелось бы, чтобы он получал удовольствие от футбола и использовал те свои лучшие качества, которые есть. Мы все их знаем.

– В нынешнем сезоне он сыграл шесть минут в РПЛ, в Кубке не выходил. Как ему проявлять себя?

– Через тренировочный процесс и те шансы, которые будут. Каждый выйдет и все равно свое время сыграет. И этим шансом нужно воспользоваться.

– То есть причины именно футбольные?

– Конечно, я всегда отталкиваюсь от футбольных. Потому что я сам футбольный человек. Мы все поиграли и находились как Андрей, к сожалению, в такой ситуации, когда ты не всегда получаешь достаточно игрового времени.

Но прежде всего это должно исходить от самого себя, от самоанализа, от тренировочного процесса и в тех матчах, в которых даются шансы, даже пять или десять минут, их нужно использовать.

Расскажу вам такую ситуацию. Я уехал из «Баварии», и Гвардиола принял команду. Рафинья – правый защитник – у него совсем не был основным. И он его практически не выпускал. В какой-то из моментов с ним продлили контракт, я увидел, что он начинает выходить в основе.

Гвардиолу спросили, что произошло. Он сказал: «Выпускал его на пять минут, а у него огонь в глазах». Рафинья бился, убивался, показывал максимум, на что мог быть способен за эти пять минут. Естественно, он поменял к нему свое отношение.

Поэтому как раз в футболе, к счастью, если кто-то попадает в такую ситуацию, все очень быстро меняется. Сегодня ты не игрок основного состава, а завтра – стабильный игрок основы.

Тот же Александр Соболев бьется за место на поле и доказывает своей игрой, что он достоин выходить. Тренерский штаб прежде всего отталкивается от того, кто в лучшем состоянии находится на данном этапе. И каждого хочет использовать максимально. То же самое касается и Андрея.

– А вы видите огонь в глазах у Андрея?

– Ну, я говорю, что где-то что-то, чего-то не хватает. Я ему могу как старший партнер подсказать, что Андрей, включайся, и все. Безвыходной ситуации не бывает, тем более в спорте.

– С ним ведутся сейчас какие-то разговоры?

– Мы со всеми футболистами в диалоге. Я бы на вашем месте не выделял Андрея, потому что у нас 25 футболистов, которые тренируются, стараются в условиях очень высокой конкуренции.

Иногда через прессу говорят: «А чего идти в топ-клуб? Там большая конкуренция, и мне там не играть». Для меня это уже сигнал не очень хороший.

Каждый игрок, который приходит сюда и находится в «Зените», где команда за восемь лет семь раз становится чемпионом, должен понимать, какой конкурент на его месте. Если ты эту конкуренцию проигрываешь, то должен продолжать работать, стараться и отдаваться.

  • В этом сезоне 28-летний Мостовой провел 2 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Мостовой Андрей
Комментарии (3)
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Хулиганин
1787074872
А ещё можно дать матюгальник и отправить на трибуну. Будет двукратным жентельменом года.
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Триумфальный
1787077254
Пусть лучше проявит себя в другом клубе, тут одна дорога, пока возраст позволяет
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edw7777
1787249000
Нечестно! Соболеву пол года давали играть в каждом матче, хотя результат был близок к нулю. А Андрею дают пять минут в четырех играх. Не в конкуренции здесь дело, а в чем-то другом. Похоже, Семак его не любит, а это не делает чести тренеру.
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