Савин пригласил болельщиков на матч «Красавы»: «Для сотрудников МВД вход свободный»

Клуб Евгения Савина «Красава» в четверг опубликовал в социальной сети приглашение для болельщиков на матч второго дивизиона чемпионата Кипра с «Эносис Паралимни».

«Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio. Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.

Для сотрудников МВД вход свободный», – сказано в сообщении.