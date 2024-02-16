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    • Савин пригласил болельщиков на матч «Красавы»: «Для сотрудников МВД вход свободный»

    Савин пригласил болельщиков на матч «Красавы»: «Для сотрудников МВД вход свободный»

    Клуб Евгения Савина «Красава» в четверг опубликовал в социальной сети приглашение для болельщиков на матч второго дивизиона чемпионата Кипра с «Эносис Паралимни».

    «Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio. Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.

    Для сотрудников МВД вход свободный», – сказано в сообщении.

    • Позавчера стало известно, что Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии.
    • «Красава» выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра под официальным названием «Дигенис Ипсонас».
    • Игра команды Савина с лидером турнира «Эносис Паралимни» пройдет на стадионе «Цирио» сегодня, 16 февраля, и начнется в 20:00 мск.

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    Источник: Sports.ru

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    16.02.2024 12:49
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1708077651
    Теперь так и будет как собачка из-за забора тявкать.
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    odessakmv
    1708080021
    *************... проснется с ледорубом в башке
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708080339
    Дол бо **! Так и будет всю жизнь прятаться и гавкать из за угла. Сколь верёвочки не вится... Это многих касается! Гыгыгы
    Ответить
    neim
    1708084396
    На Промеса обмненяют, делов - то ))).
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    DOCTOR PENALTY
    1708086703
    Идиотская шутка от шута.
    Ответить
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