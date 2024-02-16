Савин пригласил болельщиков на матч «Красавы»: «Для сотрудников МВД вход свободный»

Клуб Евгения Савина «Красава» в четверг опубликовал в социальной сети приглашение для болельщиков на матч второго дивизиона чемпионата Кипра с «Эносис Паралимни».
«Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio. Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.
Для сотрудников МВД вход свободный», – сказано в сообщении.
- Позавчера стало известно, что Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии.
- «Красава» выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра под официальным названием «Дигенис Ипсонас».
- Игра команды Савина с лидером турнира «Эносис Паралимни» пройдет на стадионе «Цирио» сегодня, 16 февраля, и начнется в 20:00 мск.