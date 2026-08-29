Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб

Экс-капитан сборной Черногории Стеван Йоветич продолжит карьеру в кипрском АЕЛе из Лимаcсола.

Нападающий согласовал условия контракта с клубом. На Кипре Йоветичу комфортно: ранее он выступал за «Омонию», с которой выиграл чемпионский титул, а всего за эту команду провел 66 матчей и забил 17 голов.

Продолжение карьеры на Кипре огорчило болельщиков «Партизана»: они надеялись, что бывший капитан спустя почти два десятилетия вернется в белградский клуб.

Руководство черно-белых пыталось договориться с форвардом, состоялись даже переговоры, но до конкретики дело не дошло.

Помимо «Партизана» и «Омонии» Йоветич выступал за «Фиорентину», «Манчестер Сити», «Интер», «Севилью», «Монако» и «Герту».

Фото: соцсети АЕЛа