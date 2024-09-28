ЦСКА отказался от Йоветича ради Пьянича

ЦСКА предлагали экс-нападающего «Манчестер Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича одновременно с полузащитником Миралемом Пьяничем.

По данным «РБ Спорт», главный тренер команды Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорца и попросил заключить контракт с 34-летним боснийским хавбеком.