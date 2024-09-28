ЦСКА отказался от Йоветича ради Пьянича

ЦСКА предлагали экс-нападающего «Манчестер Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича одновременно с полузащитником Миралемом Пьяничем.
По данным «РБ Спорт», главный тренер команды Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорца и попросил заключить контракт с 34-летним боснийским хавбеком.
- «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата Пьянича составит 800 тысяч евро в год. Еще 1 миллион евро он получит в виде бонуса, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей армейцев до конца сезона.
- Комиссия агента также составила 800 тысяч евро
- Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
- В пятницу РФС разрешил дозаявить игрока на нынешний сезон, но пока этого не произошло. Босниец не примет участия в сегодняшнем матче красно-синих с «Ахматом».
- Йоветич в прошлом сезоне выступал за «Олимпиакос», в котором провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 передачи. Вместе с греческим клубом он выиграл Лигу конференций.
Источник: «РБ Спорт»