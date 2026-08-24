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Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы»

24 августа, 19:07
1

Дмитрий Черышев, отец экс-вингера сборной России Дениса Черышева, ответил на вопросы об уходе своего сына из кипрского клуба «Красава ЕНИ».

Расторжению контракта с российским футболистом предшествовало назначение украинца Дмитрия Чигринского на пост главного тренера.

«Если честно, я понятия не имею, что сейчас происходит и какие у Дениса дальнейшие планы. Мы с ним на эту тему не разговаривали.

Что касается возможного продолжения карьеры в России, то все это пока только разговоры. Я много раз задавал Денису вопрос о его будущем, но так и не получил конкретного ответа: заканчивает он карьеру или продолжает, где будет играть дальше. Поэтому я действительно не могу сказать, что он планирует.

Могу сказать только то, что после прихода Чигринского в «Красаву» с Денисом разговаривали как владелец, так и сам тренер. Насколько мне известно, тренер и клуб хотели, чтобы Денис остался, говорили, что доверяют ему и рассчитывают на него. Но получилось так, как получилось.

Будет ли Денис заканчивать карьеру? Это вопрос непосредственно к нему. Если бы я знал что-то конкретное, с удовольствием бы рассказал.

Денис – взрослый парень и сам решает, что ему делать. На данный момент даже для меня остается вопросом, чего он хочет: завершить карьеру или продолжать играть. Пока я не увидел в нем стопроцентного желания заканчивать с футболом», – сказал Черышев-старший.

  • 35-летний Черышев выступал за «Красаву» с февраля этого года.
  • Он оформил 2+2 в 13 матчах.
  • Ранее Денис выступал за «Реал», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», «Венецию» и «Панионис».
  • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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Источник: Sport24
Кипр. Первый Дивизион Равшан Красава ЕНИ Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (1)
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рылы
1787588170
опа, чигринский? он уже явно на миротворец угодил, раз такие дела) кстати, барса с ним знатно оспартачилась, а шахтёр их тупо развёл на десятку, когда продали за 25 - и меньше, чем через год, забрали обратно за 15 😄
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