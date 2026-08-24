Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы»

Дмитрий Черышев, отец экс-вингера сборной России Дениса Черышева, ответил на вопросы об уходе своего сына из кипрского клуба «Красава ЕНИ».

Расторжению контракта с российским футболистом предшествовало назначение украинца Дмитрия Чигринского на пост главного тренера.

«Если честно, я понятия не имею, что сейчас происходит и какие у Дениса дальнейшие планы. Мы с ним на эту тему не разговаривали.

Что касается возможного продолжения карьеры в России, то все это пока только разговоры. Я много раз задавал Денису вопрос о его будущем, но так и не получил конкретного ответа: заканчивает он карьеру или продолжает, где будет играть дальше. Поэтому я действительно не могу сказать, что он планирует.

Могу сказать только то, что после прихода Чигринского в «Красаву» с Денисом разговаривали как владелец, так и сам тренер. Насколько мне известно, тренер и клуб хотели, чтобы Денис остался, говорили, что доверяют ему и рассчитывают на него. Но получилось так, как получилось.

Будет ли Денис заканчивать карьеру? Это вопрос непосредственно к нему. Если бы я знал что-то конкретное, с удовольствием бы рассказал.

Денис – взрослый парень и сам решает, что ему делать. На данный момент даже для меня остается вопросом, чего он хочет: завершить карьеру или продолжать играть. Пока я не увидел в нем стопроцентного желания заканчивать с футболом», – сказал Черышев-старший.