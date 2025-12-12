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Таджикистан. Высшая лига
Команды
Равшан
Дмитрий Черышев
Дмитрий Черышев
Равшан
Россия
11 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Отец Черышева прокомментировал уход сына из «Красавы»
24 августа
1
Отец Черышева сказал, может ли игрок перейти в таджикистанский клуб
23 июня
Черышев охарактеризовал тренера «Динамо» Гусева двумя словами
11 апреля
8
Поведение Талалаева сравнили со стилем Моуринью
9 апреля
2
Черышев поставил крест на Карседо в «Спартаке»
18 марта
7
Отец Черышева объяснил переход Дениса в «Красаву»
6 февраля
7
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
2025.12.12 13:39
5
Тренер «Равшана» сказал, кто должен возглавить «Спартак»
2025.12.02 13:17
4
«Спартак» раскритиковали за тренерскую чехарду: «Это нормально?»
2025.11.13 15:59
3
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
2025.10.30 18:21
3
Черышев: «В составе «Зенита» есть посредственные футболисты»
2025.10.28 10:00
5
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
2025.09.25 15:03
2
Стало известно, будет ли Черышев завершать карьеру
2025.09.07 16:26
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
2025.07.12 09:55
14
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
2025.06.28 12:31
Черышев – о совмещении Карпина: «Пусть помимо «Динамо» и сборной еще «Ростов» примет»
2025.06.17 13:05
8
Черышев встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»
2025.05.08 11:16
6
Черышев оценил возвращение Дзюбы в сборную России
2025.03.15 14:54
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
2
Черышев раскритиковал зимние трансферы «Спартака»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»
2025.02.19 17:45
66
Отец Черышева рассказал, как Зидан просил Дениса остаться в «Реале»
2025.01.09 17:17
4
Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции
2024.12.29 11:16
Фото
Черышев подписал контракт с бронзовым призером чемпионата Таджикистана
2024.12.20 14:42
1
Черышев перечислил, что нужно предпринять «Спартаку» для борьбы за титул
2024.12.16 18:03
1
Дмитрий Черышев назвал трех лучших тренеров РПЛ
2024.12.15 14:51
1
Черышев сравнил Соболева с Раулем
2024.12.11 19:40
12
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«Вы где играли в футбол, кому забивали?!»: Черышев устроил перепалку с журналистом после поражения в Первой лиге
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Тренер «Шинника» провел весь матч с «Акроном» с иконой в руках
2024.05.16 21:33
Клубы РПЛ рассматрвают Черышева в качества главного тренера
2024.05.15 11:57
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