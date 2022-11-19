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    Дмитрий Черышев

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Черышев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 мая 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пари НН 10 4 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2019 Пари НН 0 : 2 Томь
    05.10.2019 Пари НН 1 : 3 Енисей
    12.10.2019 Ротор 2 : 1 Пари НН
    19.10.2019 Пари НН 1 : 0 Химки
    23.10.2019 Краснодар-2 2 : 2 Пари НН
    27.10.2019 Пари НН 0 : 1 Нефтехимик
    03.11.2019 Шинник 1 : 3 Пари НН
    09.11.2019 Пари НН 2 : 2 Спартак-2
    13.11.2019 Торпедо 0 : 2 Пари НН
    23.11.2019 Факел 0 : 2 Пари НН
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