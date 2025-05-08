Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Черышев встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»

Черышев встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»

Вчера, 11:16
3

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Черышев не согласился с увольнением главного тренера Марцела Лички.

«Второй сезон подряд за первое место борются «Краснодар» и «Зенит». Они стараются дисциплинированно играть против аутсайдеров, минимизируя потерю очков, поэтому они и находятся наверху. Московские клубы же потеряли очки в матчах с командами, которые должны были обыгрывать. В прошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом, но заняло третье место. Сейчас команда на пятом месте, но всe равно в верхней части турнирной таблицы. Не понимаю, зачем убирать Личку в такой ситуации!

Третье место в прошлом сезоне – нормальный результат. Да, «Динамо» могло выиграть чемпионство, но что-то не получилось. В этом году динамовцы всe равно наверху, хотя у команды очень много травмированных футболистов. Всегда сложно создавать конкуренцию таким клубам, как «Краснодар» и «Зенит». Личка по результатам не заслужил увольнения. Видимо, в клубе происходит что-то непонятное», – сказал Черышев.

  • В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.
  • В 1-м же матче под его руководством «Динамо» победило «Крылья Советов».
  • Следующий соперник – «Спартак» (11 мая).

Еще по теме:
В «Динамо» объяснили увольнение Лички 23
Личка детально рассказал об отказе «Краснодару» 2
Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возвращении Лички 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Равшан Динамо Черышев Дмитрий Личка Марцел
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1746694750
В Динамо всегда "происходит что-то непонятное". Увольнение Лички ещё отрыгнётся. ((( """""
Ответить
andr45
1746698276
С 2004 по 2025 год сменило ДВАДЦАТЬ ОДНОГО тренера) РЕКОРД!!! Кто будет ДВАДЦАТЬ ВТОРЫМ? Ждем-с указаний Смородской, Корнеева, Григоряна и прочих никчемушников)
Ответить
FCSpartakM
1746711679
По сути из верхов только Семака стоит менять, остальное уже на усмотрение. Вот и Личку можно было не увольнять, но лучше при нем Динамо уже играть не будет
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
1
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Избитый в бане полузащитник вернулся в «Пари НН»
14:15
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 