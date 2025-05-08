Черышев встал на защиту Лички после увольнения Марцела из «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Черышев не согласился с увольнением главного тренера Марцела Лички.

«Второй сезон подряд за первое место борются «Краснодар» и «Зенит». Они стараются дисциплинированно играть против аутсайдеров, минимизируя потерю очков, поэтому они и находятся наверху. Московские клубы же потеряли очки в матчах с командами, которые должны были обыгрывать. В прошлом сезоне «Динамо» могло стать чемпионом, но заняло третье место. Сейчас команда на пятом месте, но всe равно в верхней части турнирной таблицы. Не понимаю, зачем убирать Личку в такой ситуации!

Третье место в прошлом сезоне – нормальный результат. Да, «Динамо» могло выиграть чемпионство, но что-то не получилось. В этом году динамовцы всe равно наверху, хотя у команды очень много травмированных футболистов. Всегда сложно создавать конкуренцию таким клубам, как «Краснодар» и «Зенит». Личка по результатам не заслужил увольнения. Видимо, в клубе происходит что-то непонятное», – сказал Черышев.