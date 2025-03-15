Черышев оценил возвращение Дзюбы в сборную России

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о решении вернуть Артема Дзюбу в национальную сборную.

Форварду «Акрона» не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Дзюба – ветеран и лидер раздевалки. Где бы он не играл, он всегда был лидером. Поэтому в предстоящих матчах за сборную он заслужил выходить с капитанской повязкой.

Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка – это уважение к футболисту.

Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд.

Если он забьeт гол, будет великолепно», – заявил Черышев.