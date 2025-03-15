Черышев оценил возвращение Дзюбы в сборную России

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о решении вернуть Артема Дзюбу в национальную сборную.
- Форварду «Акрона» не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
- В марте у российской сборной будут товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
«Дзюба – ветеран и лидер раздевалки. Где бы он не играл, он всегда был лидером. Поэтому в предстоящих матчах за сборную он заслужил выходить с капитанской повязкой.
Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка – это уважение к футболисту.
Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд.
Если он забьeт гол, будет великолепно», – заявил Черышев.
Источник: Legalbet