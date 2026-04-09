Поведение Талалаева сравнили со стилем Моуринью

9 апреля, 12:01
2

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Моуринью такие же выходки себе позволял, и ничего страшного в его адрес не летело. Андрей на эмоциях обыгрывает ЦСКА, поднимается на четвертое место, уступая только «Локомотиву», «Краснодару» и «Зениту». Для него это огромный путь, который он сейчас проделывает со своей командой. Это эмоции.

То что он сделал, не красит тренера, но Андрей тем и хорош, что живет футболом. Он добивается четвертого места с командой, где бюджет не такой большой, как у конкурентов, где собраны простые футболисты. И это его огромная заслуга.

Да, спровоцировал, но я бы больше сказал про Челестини. Талалаев спровоцировал не тренера, а игрока. Армейцы полностью спровоцировали потасовку, зачем Челестини нужно было ввязываться в драку. Он не должен был бежать, кричать и пытаться в кулачном бою разобраться с Андреем», – отметил Черышев.

  • В ходе игры «Балтика» – ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Талалаев и Челестини были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Равшан ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Черышев Дмитрий Челестини Фабио
Комментарии (2)
1775735813
Quod licet Iovi, non licet bovi Моуринью стал себя так вести, когда начал завоевывать трофеи, а Талалаев что взял? Промежуточное четвертое место в РПЛ? Все это называется "звездной болезнью". Причем, у одних она обоснованная, у других — из-за собственных тараканов в голове.
