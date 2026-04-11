Генич спрогнозировал состав сборной России в случае снятия бана

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, каким видит состав сборной России, если команду вернут в официальные соревнования.
«Сафонов, Дивеев, Осипенко, Сильянов или Вахания, Круговой.
Опорная зона: Баринов, Кисляк и дальше есть варианты: Головин, Батраков, Кривцов, Миранчук, второй Миранчук. Следовательно, есть из кого выбрать, это мы ещe про Захаряна ни слова не сказали.
Ну и впереди Тюкавин и Воробьeв как выбор, Сергеев, Комличенко, Соболев», – заявил Генич.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»