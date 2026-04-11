Генич спрогнозировал состав сборной России в случае снятия бана

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, каким видит состав сборной России, если команду вернут в официальные соревнования.

«Сафонов, Дивеев, Осипенко, Сильянов или Вахания, Круговой.

Опорная зона: Баринов, Кисляк и дальше есть варианты: Головин, Батраков, Кривцов, Миранчук, второй Миранчук. Следовательно, есть из кого выбрать, это мы ещe про Захаряна ни слова не сказали.

Ну и впереди Тюкавин и Воробьeв как выбор, Сергеев, Комличенко, Соболев», – заявил Генич.