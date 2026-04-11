«Локомотиву» предрекли трагическое будущее при Галактионове

Юрист, блогер Антон Смирнов не видит трофейного будущего у «Локомотива» при главном тренере Михаиле Галактионове.
«Про «Локомотив»: все, как я и говорил. Команда Галактионова была, есть и будет без титулов и призовых мест», – написал Смирнов.
- Галактионов принял «Локомотив» осенью 2022 года, придя из «Пари НН». Сообщалось, что назначению Галактионова в московский клуб способствовал РФС.
- В этом сезоне чемпионата России по футболу «Локомотив» под руководством Галактионова занимает третье место. Однако сзади есть преследователи: ЦСКА, «Спартак», «Балтика».
- «Локомотив» не становился чемпионом с 2018 года, когда бы взят титул под руководством главного тренера Юрия Семина.
