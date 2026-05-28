Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах

Сборная России в гостевом товарищеском матче проиграла Египту. Единственный гол забит во втором тайме.
Египтяне нанесли реванш России за поражение на чемпионате мира-2018.
Сборная Египта готовится к чемпионату мира-2026.
У России одна победа в последних пяти матчах – над Никарагуа в марте. Впереди у россиян на этом сборе матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.
Египет - Россия - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Зико, 65.
Источник: «Бомбардир»