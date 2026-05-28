  • Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах

Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах

28 мая, 22:59
59

Сборная России в гостевом товарищеском матче проиграла Египту. Единственный гол забит во втором тайме.

Египтяне нанесли реванш России за поражение на чемпионате мира-2018.

Сборная Египта готовится к чемпионату мира-2026.

У России одна победа в последних пяти матчах – над Никарагуа в марте. Впереди у россиян на этом сборе матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.

Товарищеские матчи. Сборные.
Египет - Россия - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - М. Зико, 65.
Календарь турнира

Назван лучший игрок сборной России
Карпин поделился впечатлениями от игрока «МЮ» в сборной России 2
Стали известны стартовые составы на матч Египет – Россия: 28 мая 2026 7
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Египет Карпин Валерий
Комментарии (59)
insider_retro
1779998467
Отвратительно… Бездарно… Халтурно... Для создания иллюзий о наличии Сборной и её деятельности, РФС натужно подбирает хоть кого-то, хоть где-то… Уже воротит от такого подхода, от таких соперников, от таких составов и от такого тренера… Вместо соперничества, борьбы и побед, игруны демонстрируют причёски, татухи, лень, инертность и понты… Сибиряк из Монако даже палец сломал, что бы не участвовать в подобном тошнилове… Сборная деградирует под бодрое бормотание чиновников РФС… Египет — браво… Вышел сброд, провели замены, попинали мяч, забили гол…
Цугундeр
1779998495
Такая сборная РФ. Ни бе ни ме. Тупое порно- аниме. (
bratskij
1779998514
Какой тренер баран, такая и сборная. Хорошо что этого позорища на ЧМ мы еще долго не увидим. Даже похвалить некого. Акгацев вообще кривоногий, пускай у Акинфеева учиться ногами играть.
ZAITZEFF2011
1779998544
Зачем эти люди поехали в Египет? Команды нет, тренера-тоже. Все игроки играли плохо. Пора уже заканчивать с омыванием денег РФС на национальной команде и гнать всех нах. Пуделя в Сибирь.
Император Бомжей
1779998582
Все! Поголовно мертвые были! Просто езда рулю. Ни одного момента не создали, брака тонна! Как будто чемпионат двора смотрел. Ни один ничего не сделал, все мертвые, а у Кривцова брюхо больше чем у меня!
NewLife
1779998750
Все больше деградирует наш футбол в санкционном удушье, печаль.Не могу не отметить Валеру супер тренера, надо у него спросить, почему наши футболисты играют так, как будто видят в первый раз своих партнеров по команде -гениальная тренерская работа и подбор состава😬
IVANRUS777
1779998956
Мне странно, что кто то ждёт искромётной игры от такого состава сборной в товарищеском матче в конце сезона. Пора привыкнуть, что от сборной без официальных матчей, осталось одно название.
NewLife
1779998988
Немного сыкливый медленный сельдерейско-юбиленый футбол в исполнении наших звезд. Не пойму, как Е.бипет так постоил игру, что наши выглядели пешеходами, а потомки фараонов просто бегали быстрее.
mutabor0992
1779999045
Ничего так эстонцу по губам провели!Может такой результат приземлит распиаренного.То что я увидел-полная блевота!
Alexander.saf
1779999741
Карпина в декрет
Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах
