Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах

Сборная России в гостевом товарищеском матче проиграла Египту. Единственный гол забит во втором тайме.

Египтяне нанесли реванш России за поражение на чемпионате мира-2018.

Сборная Египта готовится к чемпионату мира-2026.

У России одна победа в последних пяти матчах – над Никарагуа в марте. Впереди у россиян на этом сборе матчи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.