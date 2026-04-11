«Спартак» может купить форварда «Локомотива»

Инсайдер Иван Карпов поделился информацией о будущем нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

«Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»: 28-летний форвард «Локо» ждет положительного исхода переговоров по новому контракту. Приоритет – остаться в Черкизово, но игрок до сих пор не получил официального предложения.

В «Локо» планируют сформулировать предложение на бумаге после домашнего матча с «Динамо» из Махачкалы. Если этого не случится – значит, москвичи готовы будут продать своего напада.

К Воробьеву проявляют интерес «Спартак», ЦСКА и «Зенит» (в планах «Динамо» и «Краснодара» его нет). Некоторые из них готовы были форсировать события, чтобы уже сейчас вступить в переговоры с «Локомотивом» по трансферу Воробьева этим летом. Но право первой ночи у «Локомотива», – написал источник.