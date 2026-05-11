В «Локомотиве» не исключили ухода Воробьева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переговорах по новому контракту с нападающим Дмитрием Воробьeвым.
– У Воробьeва ещe год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.
– Не боитесь, что может повториться история с Бариновым?
– Честно, боюсь. Но что делать?
- 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Этой зимой «Локомотив» продал полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА за 2 миллиона евро за полгода до окончания срока его контракта.
Источник: «Чемпионат»