В «Локомотиве» переживают по поводу возможного ухода двух ведущих игроков

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном уходе из клуба Дмитрия Воробьева и Артема Карпукаса.
– Сейчас много обсуждений насчeт будущего Воробьeва и Карпукаса. Есть ли переживания?
– В команде не обсуждаем это. Понимаем, что это рабочий процесс. Конечно, команда переживает. Мы хотим, чтобы Карпукас и Воробьeв остались с нами. Надеюсь, что всe решится благополучно.
- Контракты Воробьева и Карпукаса с «Локомотивом» истекают летом 2027 года.
- Воробьев отклонил предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, рассчитывая на 15 млн. Им интересуются «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
- Карпукас также отклонил предложение о новом контракте. Его хочет заполучить «Краснодар».
