Генич сказал, кто сильнее – Воробьев или Соболев

Комментатор Константин Генич считает, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев сильнее форварда «Зенита» Александра Соболева.
– Воробьев сильнее Соболева?
– Да. Ну, конечно, сильнее. По крайней мере, он играет с двух ног, хорош в подыгрыше и куда объемнее и разнообразнее, чем Соболев.
- 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за клуб 31 матч, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- 29-летний Соболев в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 35 встречах, отметился 11 голами и 3 ассистами.
