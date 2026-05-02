Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев возмущен критическими комментариями в соцсетях в адрес его команды.

Сегодня калининградцы дома уступили «Рубину» – 0:1.

У команды Талалаева серия из 6 матчей подряд без побед.

«Балтика» идет пятой в таблице РПЛ за два тура до конца сезона.

«Когда закончится сезон, я пойду к трибунам. Там много знакомых. У нас есть командное мероприятие – мы ездим в баню. Есть банщик, который знает особенности всех футболистов. Он один из самых активных болельщиков. Но мы не ходим, не обнимаемся. Все, что происходит у нас откровенно, между собой нормальные отношения.

Могут они испортиться [отношения с болельщиками]? Могут. Когда я слышу на страницах каких-то пабликов фразу «Позор команде», которая идет в пятерке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих...

Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона.

Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо.

Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо: футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас. Очень хочется приятного общения.

Критика огульная мешает, а конструктивная позволяет по-другому посмотреть на вопрос. Мы не всегда видим под тем углом, под каким видят болельщики», – сказал Талалаев.