Челестини отказывается уходить из ЦСКА: «Я никогда не сдамся»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не собирается добровольно покидать занимаемую должность.
– Посещали мысли об уходе?
– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся.
Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.
Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»