Челестини отказывается уходить из ЦСКА: «Я никогда не сдамся»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не собирается добровольно покидать занимаемую должность.

– Посещали мысли об уходе?

– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся.

Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.

Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован.