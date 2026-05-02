  • Челестини отказывается уходить из ЦСКА: «Я никогда не сдамся»

Челестини отказывается уходить из ЦСКА: «Я никогда не сдамся»

2 мая, 22:58
13

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не собирается добровольно покидать занимаемую должность.

– Посещали мысли об уходе?

– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся.

Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.

Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
  • Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (13)
Император 1
1777752273
Прям как США и Европа: сражаемся до последнего х@х.ла
Ответить
BRO_football
1777753896
Челестини доехал до зимнего перерыва на багаже Николича. А потом багаж кончился и все мы узнали каков Челестини тренер на самом деле. У него будет шанс ещё опозорится, если он так хочет. Спартаку в Кубке просрём с такой игрой.
Ответить
biber.ru
1777755049
Как бы эта весна и следующий сезон не накрыла.
Ответить
Cleaner
1777755906
Боссы ЦСКА, дайте уже пинчища под зад этому бесстыжему макароннику!
Ответить
boris63
1777758771
Молодец, что старается, но с такими стараниями, лучше старайся в Гейропе. Молодой человек, освободите место, лошадка дальше не поедет.
Ответить
neim
1777759941
Карпина берите, у него сейчас клуба нет, а сборную он легко бросит ради ЦСКА ))).
Ответить
neim
1777760043
Значит уйдет не собранным ))).
Ответить
Боцман59rus
1777766141
_ жалко, что самый успешный и профессиональный клуб, относительно трансферной политики, так облажался с тренером,минус один конкурент немытым
Ответить
Niklas80
1777774884
Да, уж...
Ответить
За Московский ЦСКА
1777794128
Членестини,мы тебя отпускаем,только забери с собой бабаевэбовскую шоблу,если уйдешь один,наши страдания и боль не закончатся.Только с бабаевэбовским, тупым и отвратительным руководством.
Ответить
