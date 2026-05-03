Безграмотного игрока «Зенита» попросили посчитать пальцы на руке

Полузащитник «Зенита» Вендел получил неожиданный вопрос от журналиста после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).
«Говорят, кто-то из журналистов вчера задал следующий вопрос Венделу: «Сколько пальцев я тебе показываю?».
Я не шучу», – написал источник.
- Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
- 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года (178 матчей, 23 гола, 39 ассистов).
- Летом 2025 года сорвался трансфер игрока в «Ботафого».
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова