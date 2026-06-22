Экс-тренер «Зенита» сказал, что клубу делать с Венделом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что нужно сделать с полузащитником Венделом, снова опоздавшим к началу тренировочного сбора.

– Если снова опаздывает, значит надо выкинуть из клуба сразу.

– Насколько правильно, что Сергей Семак спокойно относится к опозданиям Вендела?

– Не знаю, как они поступят, но я бы поступил радикально – выгнал из команды. Один раз еще можно опоздать, а больше двух терпеть невозможно.

– За опоздания Вендел платит клубу штрафы. Это аргумент в пользу его сохранения в команде, даже с учетом нарушений графика?

– Нет, конечно. Для таких богатых игроков – это мелочи. Им не мешают нисколько подобные компенсации. С такими зарплатами им все равно.

– Во времена вашей работы в «Зените» были подобные случаи опозданий на сборы, нарушения режима?

– Нет, в мое время такого не было. У русских точно не было проблем с режимом, у иностранцев тоже не припоминаю подобного.