Экс-тренер «Зенита» сказал, что клубу делать с Венделом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что нужно сделать с полузащитником Венделом, снова опоздавшим к началу тренировочного сбора.
– Если снова опаздывает, значит надо выкинуть из клуба сразу.
– Насколько правильно, что Сергей Семак спокойно относится к опозданиям Вендела?
– Не знаю, как они поступят, но я бы поступил радикально – выгнал из команды. Один раз еще можно опоздать, а больше двух терпеть невозможно.
– За опоздания Вендел платит клубу штрафы. Это аргумент в пользу его сохранения в команде, даже с учетом нарушений графика?
– Нет, конечно. Для таких богатых игроков – это мелочи. Им не мешают нисколько подобные компенсации. С такими зарплатами им все равно.
– Во времена вашей работы в «Зените» были подобные случаи опозданий на сборы, нарушения режима?
– Нет, в мое время такого не было. У русских точно не было проблем с режимом, у иностранцев тоже не припоминаю подобного.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.