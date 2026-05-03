  • «Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА

«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА

3 мая, 09:22
12

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о зимнем обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убеждeн в этом. Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», – сказал Челестини.

Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (12)
Красногвардейчик
1777789568
А вчём ,,сила,, то? Фабио, я тебя считал умнее
Литейный 4 (returned)
1777790681
Ага, как в той поговорке. Нас е.ут, а мы крепчаем. Гыгыгы
Play
1777791069
Мы обменяли один доллар на два рубля и это не было ошибкой. Теперь у нас два рубля, а был один доллар. Я убеждён в этом. Да, на два рубля купишь меньше чем на доллар, но доллар был один, а рублей целых два. И это определённо лучше.
cska1948
1777791906
А что, вы хотели, чтобы Челестини сказал, что он развалил команду? Так не дождётесь. Он до последнего всеми правдами и неправдами будет держаться за тренерское кресло в ЦСКА.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777792978
Ему в единую Россию нужно,там такие же в розовых очках
Император 1
1777793707
Думай хоть, что говоришь
Alexander.saf
1777798598
Летать не умеет, но орёл
Интерес
1777800135
Стала лучше, но её нет.
ScarlettOgusania
1777800260
вчера перед матчем, отвечая на тот же вопрос, болельщики коней были гораздо критичнее Челестини...) гонду и в Африке гонду...
нейтральныйкакникто
1777806453
«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убеждeн в этом. Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», – сказал Челестини.-----БРЕД!!!!!, НО ВОЗМОЖНО ЭТОТ БРЕД НЁС ПЕРЕВОДЧИК!!!)))))
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
