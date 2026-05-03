«Команда стала сильнее»: Челестини – об уходе Дивеева из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о зимнем обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убеждeн в этом. Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», – сказал Челестини.
- «Зенит» доплатил за Дивеева 2 миллиона евро.
- Накануне Игорь забил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (1:3).
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат»