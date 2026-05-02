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У «Рубина» появится фарм-клуб в Первой лиге

2 мая, 20:55
1

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

– Мы действительно договорились, что я покину «Нефтехимик» после окончания сезона.

– Решение связано со слухами об объединении с «Рубином»?

– Да, процесс уже запущен. Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции. Работу во второй команде я прошел семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперед, получить новый вызов.

Я благодарен руководителям «Нефтехимика» за приглашение в клуб, за доверие. Мы развивали футболистов, они дорастали до РПЛ, плюс каждый сезон выполняли все поставленные руководством клуба задачи. Мне было очень приятно работать в Нижнекамске пять с половиной лет, но этот этап подходит к концу, пришло время расстаться.

  • Новиков тренировал в РПЛ «Динамо».
  • «Нефтехимик» идет в таблице на 10-м месте.
  • «Рубин» в РПЛ занимает седьмую строчку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Рубин Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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рылы
1777754202
по заголовку подумал, что спартаг)
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