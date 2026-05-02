У «Рубина» появится фарм-клуб в Первой лиге

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

– Мы действительно договорились, что я покину «Нефтехимик» после окончания сезона.

– Решение связано со слухами об объединении с «Рубином»?

– Да, процесс уже запущен. Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции. Работу во второй команде я прошел семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперед, получить новый вызов.

Я благодарен руководителям «Нефтехимика» за приглашение в клуб, за доверие. Мы развивали футболистов, они дорастали до РПЛ, плюс каждый сезон выполняли все поставленные руководством клуба задачи. Мне было очень приятно работать в Нижнекамске пять с половиной лет, но этот этап подходит к концу, пришло время расстаться.