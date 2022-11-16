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    Кирилл Новиков

    Тренер
    Имя Кирилл
    Отчество Александрович
    Фамилия Новиков
    Команда Нефтехимик
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 января 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    05.03.2023 Нефтехимик 0 : 0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    12.03.2023 Велес 4 : 1 Нефтехимик Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нефтехимик 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.10.2022 СтавропольАгроСоюз 0 : 3 Нефтехимик
    02.11.2022 Нефтехимик 1 : 2 Волга
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