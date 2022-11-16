Кирилл Новиков
Тренер
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Нефтехимик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1981
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Нефтехимик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 января 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Нефтехимик
|0 : 0
|Алания
|Россия. Первая лига, 21 тур
|12.03.2023
|Велес
|4 : 1
|Нефтехимик
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Матч
|04.10.2022
|СтавропольАгроСоюз
|0 : 3
|Нефтехимик
|02.11.2022
|Нефтехимик
|1 : 2
|Волга