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    Новиков назвал сильнейшую команду РПЛ – это не «Зенит»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков оценил уровень «Динамо».

    – Как оцените работу Марцела Лички в этом сезоне в «Динамо»?

    – Никогда не оцениваю работу коллег. Мы люди одной профессии, очень неэтично оценивать своего коллегу. В любом случае, результаты «Динамо» говорят сами за себя. Команда борется за чемпионство, находится вверху турнирной таблицы. Что может быть лучше? Только стать чемпионом. Все в руках «Динамо».

    – То есть вы верите в чемпионство «Динамо» в нынешнем сезоне?

    – Да, почему нет? Не вижу команду, которая была бы сильнее «Динамо». Не вижу тех, кто сильно выделяется на фоне других. Судьба чемпионства может решиться в матчах не друг против друга, а против тех команд, которые идут внизу турнирной таблицы. С ними нельзя терять очки.

    • «Динамо» идет на 5-м месте РПЛ.
    • Команда без трофеев с 1995 года.
    • Новиков тренировал «Динамо» в 2019-2020 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.01.2025 16:35
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    Комментарии (7)
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    Азбука
    1737294279
    Верю авторитетному эксперту. Вывод: соперникам Динамо нужно срочно усиливаться))
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    val69
    1737297632
    Новикоа, походу, нюхнул чего то...
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    Айболид
    1737300372
    Сильнейшая - это которая после 30-го тура будет на первом месте .
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    andr45
    1737301011
    Можно соглашаться с Новиковым, можно язвить по поводу его высказываний, но не могут не вызывать уважения его отказ давать оценку работе Лички, считая это неэтичным, и вера в СВОЮ команду. Вот всей этой псевдоспартаковской мрази, всем этим ловчевым, кечиновым, гладилиным и прочим следовало бы поучиться всему этому у НОВИКОВА!
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    subbotaspartak
    1737301143
    Мячики уже качают, круглые, поглядим...
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    neim
    1737303726
    Мда ... Я вот тоже люблю Динамо, но не настолько же безоглядно и бездумно (((.
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