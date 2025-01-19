Новиков назвал сильнейшую команду РПЛ – это не «Зенит»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков оценил уровень «Динамо».

– Как оцените работу Марцела Лички в этом сезоне в «Динамо»?

– Никогда не оцениваю работу коллег. Мы люди одной профессии, очень неэтично оценивать своего коллегу. В любом случае, результаты «Динамо» говорят сами за себя. Команда борется за чемпионство, находится вверху турнирной таблицы. Что может быть лучше? Только стать чемпионом. Все в руках «Динамо».

– То есть вы верите в чемпионство «Динамо» в нынешнем сезоне?

– Да, почему нет? Не вижу команду, которая была бы сильнее «Динамо». Не вижу тех, кто сильно выделяется на фоне других. Судьба чемпионства может решиться в матчах не друг против друга, а против тех команд, которые идут внизу турнирной таблицы. С ними нельзя терять очки.