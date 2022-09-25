Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков сообщил, что матч 1/32 финала Кубка России со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию.

    Ранее сообщалось, что любительская команда может сняться с турнира, так как ее несколько игроков подлежат мобилизации.

    «Не знаю, откуда идет такая информация, которая не соответствует действительности. Насколько я знаю, два клуба между собой связывались, никаких проблем нет. Игра состоится. Мы готовимся к этой игре, никакой отмены не будет. Проблем нет, игра состоится.

    Могут ли призвать кого-то из нашей команды? Сложно ответить на этот вопрос. Вы же понимаете, что сейчас в стране происходит. Ни одна команда не сможет точно сказать. Любой клуб может оказаться в такой ситуации», — сказал Новиков.

    • «СтавропольАгроСоюз» – любительский клуб из Ивановского.
    • Матч должен состояться в октябре.
    • Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин.

    Новости по теме
    «Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
    В РФС отреагировали на возможное снятие «СтавропольАгроСоюза» с Кубка России из-за мобилизации
    Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11