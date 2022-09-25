«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков сообщил, что матч 1/32 финала Кубка России со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию.

Ранее сообщалось, что любительская команда может сняться с турнира, так как ее несколько игроков подлежат мобилизации.

«Не знаю, откуда идет такая информация, которая не соответствует действительности. Насколько я знаю, два клуба между собой связывались, никаких проблем нет. Игра состоится. Мы готовимся к этой игре, никакой отмены не будет. Проблем нет, игра состоится.

Могут ли призвать кого-то из нашей команды? Сложно ответить на этот вопрос. Вы же понимаете, что сейчас в стране происходит. Ни одна команда не сможет точно сказать. Любой клуб может оказаться в такой ситуации», — сказал Новиков.