Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России

Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант сообщил о кадровых проблемах в команде из-за частичной мобилизации в России.

В связи с этим он не исключил, что клуб откажется от участия в Кубке страны.

«Три наших футболиста уже в списки [на мобилизацию] попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13-ю игроками. Это безумие.

Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовиться, в каком режиме – я не представляю.

Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте [в армии]», – сказал Эйдельнант в эфире «Матч ТВ».