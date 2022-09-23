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    Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России

    Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант сообщил о кадровых проблемах в команде из-за частичной мобилизации в России.

    В связи с этим он не исключил, что клуб откажется от участия в Кубке страны.

    «Три наших футболиста уже в списки [на мобилизацию] попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13-ю игроками. Это безумие.

    Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовиться, в каком режиме – я не представляю.

    Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте [в армии]», – сказал Эйдельнант в эфире «Матч ТВ».

    • «СтавропольАгроСоюз» – любительский клуб из Ивановского.
    • Команда дошла до 1/32 финала Кубка России, где должна сыграть с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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    Источник: «Первый спорт»

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