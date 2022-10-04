«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России

Тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант отреагировал на оскорбления его команды в телеграме после поражения от «Нефтехимика» (0:3) в 1/32 финала Кубка России.

«Бездарные ***» – написал болельщик в комментариях телеграма Кубка России.

«Если бы ты зашeл в раздевалку и сказал это ребятам, это одно! Следи за языком своим, это тебе на будущее», – ответил Эйдельнант.