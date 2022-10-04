Кирилл Эйдельнант
Тренер
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Эйдельнант
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1988
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Эйдельнант
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1988
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СтавропольАгроСоюз
|4
|2
|1
|1
|Дата
|Матч
|17.08.2022
|Ессентуки
|0 : 3
|СтавропольАгроСоюз
|31.08.2022
|СтавропольАгроСоюз
|4 : 3
|Легион
|15.09.2022
|Спартак-Нальчик
|1(10) : 1(11)
|СтавропольАгроСоюз
|04.10.2022
|СтавропольАгроСоюз
|0 : 3
|Нефтехимик