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    Кирилл Эйдельнант

    Тренер
    Имя Кирилл
    Отчество Андреевич
    Фамилия Эйдельнант
    Команда СтавропольАгроСоюз
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1988
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СтавропольАгроСоюз 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2022 Ессентуки 0 : 3 СтавропольАгроСоюз
    31.08.2022 СтавропольАгроСоюз 4 : 3 Легион
    15.09.2022 Спартак-Нальчик 1(10) : 1(11) СтавропольАгроСоюз
    04.10.2022 СтавропольАгроСоюз 0 : 3 Нефтехимик
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