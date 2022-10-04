- 18 февраля
- 00:09 Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей 1
- 4 октября 2022
- 21:45 «Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России 2
- 19:00 Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд 2
- 25 сентября 2022
- 10:33 «Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
- 24 сентября 2022
- 08:40 «Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
- 23 сентября 2022
- 17:38 В РФС отреагировали на возможное снятие «СтавропольАгроСоюза» с Кубка России из-за мобилизации
- 14:00 Три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали в списки на мобилизацию. Клуб может сняться с Кубка России
- 15 сентября 2022
- 17:52 Любительский клуб из Ставрополя вышел в 1/32 финала Кубка России 7
- 31 августа 2022
- 19:53 Кубок России. Любительский «СтавАгроСоюз» прошел «Легион» (4:3)
- 17 августа 2022
- 20:34 Четыре любительских клуба обыграли профессионалов в 1-м раунде Кубка России 7
- 19:35 Третий любительский клуб вышел в 1/128 финала Кубка России