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    В РФС отреагировали на возможное снятие «СтавропольАгроСоюза» с Кубка России из-за мобилизации

    Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу заявления главного тренера «СтавропольАгроСоюза» Кирилла Эйдельнанта.

    Он не исключил, что клуб откажется от участия в Кубке России из-за кадровых проблем, связанных с частичной мобилизацией.

    «На данный момент никаких обращений на этот счет в РФС не поступало. Согласно правилам игры в футбол матч может быть проведен командой, если в ее составе есть как минимум семь игроков.

    В заявке на Кубок России у «СтавропольАгроСоюза» значатся 20 человек. Какие бы то ни было дополнительные комментарии сможем давать только после официального обращения в РФС.

    На данный момент, подчеркнем, никаких обращений не было», – говорится в комментарии РФС.

    • «СтавропольАгроСоюз» – любительский клуб из Ивановского.
    • Команда дошла до 1/32 финала Кубка России, где должна сыграть с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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    Источник: «Матч ТВ»

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