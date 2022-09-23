В РФС отреагировали на возможное снятие «СтавропольАгроСоюза» с Кубка России из-за мобилизации

Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу заявления главного тренера «СтавропольАгроСоюза» Кирилла Эйдельнанта.

Он не исключил, что клуб откажется от участия в Кубке России из-за кадровых проблем, связанных с частичной мобилизацией.

«На данный момент никаких обращений на этот счет в РФС не поступало. Согласно правилам игры в футбол матч может быть проведен командой, если в ее составе есть как минимум семь игроков.

В заявке на Кубок России у «СтавропольАгроСоюза» значатся 20 человек. Какие бы то ни было дополнительные комментарии сможем давать только после официального обращения в РФС.

На данный момент, подчеркнем, никаких обращений не было», – говорится в комментарии РФС.