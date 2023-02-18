Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей

РФС отчитался по призовым за первую часть сезона Кубка России.
«Среди любительских клубов наибольшие призовые получил «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска, который прошел с первого до четвертого раунда и заработал 2,8 миллиона рублей», – уточнил РФС.
- Общая сумма призовых розыгрыша Кубка России-2022/23 составит 1,513 миллиарда рублей.
- Сезон Кубка возобновится на следующей неделе.
- Суперфинал состоится в июня в «Лужниках».
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Источник: РФС