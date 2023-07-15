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    • В «Севастополе» объяснили отказ от участия в Fonbet Кубке России

    В «Севастополе» объяснили отказ от участия в Fonbet Кубке России

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, почему клуб решил не играть в Fonbet Кубке России.

    «Мы решили отказаться от участия в Кубке России, потому что у нас нет ресурсов. У нас сейчас проблема с составом. Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим.

    Мы делаем акцент на чемпионат. Потому что чемпионат – это интересное соревнование, это что-то новое для нас. Прошлогодний Кубок был такой замороченный, я даже не знаю, на кого мы можем там попасть.

    У нас проблема с составом. У нас времени не было. За двадцать дней мы должны были собрать команду», – заявил Чалый.

    • УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.
    • Fonbet Кубок России проводится под эгидой РФС.
    • «Севастополь» прошел аттестацию для участия во Второй лиге.
    • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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