Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Валерий Чалый
Главные новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
2
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
4
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Валерий Чалый
Тренер
Имя
Валерий
Отчество
Александрович
Фамилия
Чалый
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 марта 1958
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Рубин
6
1
2
3
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
17.09.2015
Сьон
2 : 1
Рубин
01.10.2015
Рубин
0 : 0
Бордо
22.10.2015
Ливерпуль
1 : 1
Рубин
05.11.2015
Рубин
0 : 1
Ливерпуль
26.11.2015
Рубин
2 : 0
Сьон
10.12.2015
Бордо
2 : 2
Рубин
21 июня 2022
18:14
«Я в шоке, что Слуцкий пел, танцевал». Чалый – о тренере «Рубина»
1
19 декабря 2016
09:44
Кузнецов: «Задача-минимум для «Рубина» – четвертое место и Лига Европы»
10 сентября 2016
12:52
Чалый возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя
1
21 мая 2016
17:34
Гендиректор «Рубина»: «Спасибо Чалому за проведенную работу»
16:20
Чалый: «Рубин» сам привез себе момент, который ЦСКА реализовал»
20 мая 2016
18:55
Чалый: «Рубин» хочет показать себя и составить конкуренцию ЦСКА»
5
15 мая 2016
17:00
Чалый: «С «Крыльями Советов» играли на характере, но я до конца верил в успех команды»
1
13 мая 2016
16:26
На пост наставника «Рубина» рассматриваются три кандидатуры
4
7 мая 2016
22:45
Чалый: «Есть стратегия, а есть ваше мнение»
2
21:39
Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»
5
1 мая 2016
14:16
Чалый: «Рубин» мог обыгрывать «Уфу» в меньшинстве»
29 апреля 2016
13:40
Чалый: «Скоро, наверное, уже тренер с Марса возглавит «Рубин»
4
23 апреля 2016
22:26
Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»
14
22:00
Чалый: «Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте»
2
18 апреля 2016
19:12
Чалый: «Поле не давало играть в комбинационный футбол»
1
9 апреля 2016
21:43
Чалый: «Рубину» далеко до идеальной игры»
1
3 апреля 2016
19:12
Чалый: «Будем делать выводы по тем игрокам, что выходят на замену»
1
23 марта 2016
18:43
Президент «Рубина»: «Сейчас неэтично обсуждать возможность возвращения Бердыева»
2
22 марта 2016
18:18
Леонов: «Вопрос по главному тренеру «Рубина» не будет подниматься до конца сезона»
20 марта 2016
19:23
Чалый: «Рубин» пляшет от результата, от игроков»
2
13 марта 2016
21:48
Чалый: «Сегодня был не наш командный день»
1
11 марта 2016
15:45
Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»
5
5 марта 2016
19:14
Чалый: «Есть моменты – это уже хорошо»
1
28 февраля 2016
23:18
Чалый: «На сборах отработали в полную силу, теперь нужно показать хорошую игру в чемпионате»
12 февраля 2016
01:39
Чалый: «Ребята терпят и ответственно подходят к спаррингам»
26 декабря 2015
15:47
Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»
24 декабря 2015
01:30
Чалый: «На сборах предстоит выполнить большой объем работы»
23 декабря 2015
22:32
Рыжиков рад, что Чалый останется в «Рубине»
17:35
Чалый останется на посту главного тренера «Рубина»
1
11:48
Шигаев: «Усиление требуется почти во все линии «Рубина»
Предыдущая
1
2
3
Следующая
08.12.2015 10:06
«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
1
15.10.2015 23:55
Со «Спартака» могут снять очки. Матч «Бешикташ» - «Локомотив» перенесен. Дайджест событий дня
Известны города, которые примут финалы еврокубков в 2017 году, Рауль завершает игровую карьеру. «Бомбардир» рассказывает о событиях четверга в традиционном дайджесте.
3
06.10.2015 21:11
Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня
Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте.
4
13.09.2015 09:36
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.
5
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение