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Валерий Чалый
Валерий Чалый
Россия
13 марта 1958 (68)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Я в шоке, что Слуцкий пел, танцевал». Чалый – о тренере «Рубина»
2022.06.21 18:14
1
Кузнецов: «Задача-минимум для «Рубина» – четвертое место и Лига Европы»
2016.12.19 09:44
Чалый возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя
2016.09.10 12:52
1
Гендиректор «Рубина»: «Спасибо Чалому за проведенную работу»
2016.05.21 17:34
Чалый: «Рубин» сам привез себе момент, который ЦСКА реализовал»
2016.05.21 16:20
Чалый: «Рубин» хочет показать себя и составить конкуренцию ЦСКА»
2016.05.20 18:55
5
Чалый: «С «Крыльями Советов» играли на характере, но я до конца верил в успех команды»
2016.05.15 17:00
1
На пост наставника «Рубина» рассматриваются три кандидатуры
2016.05.13 16:26
4
Чалый: «Есть стратегия, а есть ваше мнение»
2016.05.07 22:45
2
Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»
2016.05.07 21:39
5
Чалый: «Рубин» мог обыгрывать «Уфу» в меньшинстве»
2016.05.01 14:16
Чалый: «Скоро, наверное, уже тренер с Марса возглавит «Рубин»
2016.04.29 13:40
4
Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»
2016.04.23 22:26
14
Чалый: «Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте»
2016.04.23 22:00
2
Чалый: «Поле не давало играть в комбинационный футбол»
2016.04.18 19:12
1
Чалый: «Рубину» далеко до идеальной игры»
2016.04.09 21:43
1
Чалый: «Будем делать выводы по тем игрокам, что выходят на замену»
2016.04.03 19:12
1
Президент «Рубина»: «Сейчас неэтично обсуждать возможность возвращения Бердыева»
2016.03.23 18:43
2
Леонов: «Вопрос по главному тренеру «Рубина» не будет подниматься до конца сезона»
2016.03.22 18:18
Чалый: «Рубин» пляшет от результата, от игроков»
2016.03.20 19:23
2
Чалый: «Сегодня был не наш командный день»
2016.03.13 21:48
1
Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»
2016.03.11 15:45
5
Чалый: «Есть моменты – это уже хорошо»
2016.03.05 19:14
1
Чалый: «На сборах отработали в полную силу, теперь нужно показать хорошую игру в чемпионате»
2016.02.28 23:18
Чалый: «Ребята терпят и ответственно подходят к спаррингам»
2016.02.12 01:39
Ринат Билялетдинов: «Как можно общаться с таким человеком, как Чалый?!»
2015.12.26 15:47
Чалый: «На сборах предстоит выполнить большой объем работы»
2015.12.24 01:30
Рыжиков рад, что Чалый останется в «Рубине»
2015.12.23 22:32
Чалый останется на посту главного тренера «Рубина»
2015.12.23 17:35
1
Шигаев: «Усиление требуется почти во все линии «Рубина»
2015.12.23 11:48
1
2
3
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