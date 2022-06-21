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    Валерий Чалый

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Александрович
    Фамилия Чалый
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 марта 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рубин 6 1 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Сьон 2 : 1 Рубин
    01.10.2015 Рубин 0 : 0 Бордо
    22.10.2015 Ливерпуль 1 : 1 Рубин
    05.11.2015 Рубин 0 : 1 Ливерпуль
    26.11.2015 Рубин 2 : 0 Сьон
    10.12.2015 Бордо 2 : 2 Рубин
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