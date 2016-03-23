Президент «Рубина»: «Сейчас неэтично обсуждать возможность возвращения Бердыева»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что команда не ведет поиски нового главного тренера, а также прокомментировал возможность возвращения в казанский клуб Курбана Бердыева, тренирующего «Ростов».

«На сегодняшний день главный тренер – Валерий Чалый, он подготовил команду в межсезонье. Мы довольны результатами на сборах. Тренеров у нас на профессиональном рынке 1100, 270 тысяч футболистов. Они все на радаре «Рубина». В данном случае у нас есть главный тренер, и мы не ищем нового. Чалый выводит команду на вторую половину сезона, и все зависит от нашей команды и от того, как она будет играть.

Возвращение Бердыева? Бердыев – наша золотая страница истории. Надеюсь, таких страниц будет еще много. Это великий тренер, который заслуживает уважения за то, что он сделал в Казани и за то, что он делает в «Ростове». Честь и хвала ему. Неэтично обсуждать его возможный приход, поскольку он с командой, и у нас есть главный тренер. Я желаю ему удачи», – сказал Метшин.