Чалый: «Рубин» сам привез себе момент, который ЦСКА реализовал»

Наставник «Рубина» Валерий Чалый после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 30-го тура РФПЛ отметил, что казанцы сами поспособствовали голу в свои ворота.

«Выигрывает та команда, которая забивает. Мы сами себе привезли момент, а они забили. Есть момент – они реализовали. А у нас во втором тайме был прекрасный момент, который мы не реализовали. Отсюда результат.

Думаю, это был квалифицированный футбол, который понравился зрителям. Спасибо футболистам», – заявил Чалый в эфире телеканала «Наш футбол».