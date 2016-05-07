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  • Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»

Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»

7 мая 2016, 21:39
5

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Казанцы вели в счете, но точный удар Федора Смолова не позволил им победить.

«Мы уже получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда. Еще посмотрим, сколько точно. Плюс Карадениза сбивали в штрафной площади «Краснодара», нужно было назначать пенальти.

Я доволен футболистами. В первом тайме не дали шансов сопернику. Во второй половине игры у них было несколько эпизодов, но мы сыграли очень строго и надежно в обороне, плюс имели контратаки.

В чем наша мотивация? Я говорил, говорю и буду говорить: мы профессионалы и исполняем свой долг, играем для зрителей, играем на победу», – сказал Чалый.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Чалый Валерий
Комментарии (5)
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RUSARM
1462646809
Да,у вас судьи отобрали законную победу,на повторе хорошо видно,что гол забит из офсайда,что не заметить нельзя,но если кому то очень хочется-то можно!!
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Диктор
1462646939
Согласен полностью-на повторе видно-Смолов в офсайте.
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koli4ka
1462647348
ну шо ж тепереча повеситься,что ли?
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Dj_CBEPXY
1462651608
Пересматривал много раз, офсайд 100% , жаль рубин
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