Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Казанцы вели в счете, но точный удар Федора Смолова не позволил им победить.

«Мы уже получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда. Еще посмотрим, сколько точно. Плюс Карадениза сбивали в штрафной площади «Краснодара», нужно было назначать пенальти.

Я доволен футболистами. В первом тайме не дали шансов сопернику. Во второй половине игры у них было несколько эпизодов, но мы сыграли очень строго и надежно в обороне, плюс имели контратаки.

В чем наша мотивация? Я говорил, говорю и буду говорить: мы профессионалы и исполняем свой долг, играем для зрителей, играем на победу», – сказал Чалый.