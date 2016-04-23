Чалый: «Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

«Спасибо ребятам за самоотдачу, но помимо самоотдачи футбол требует забитых мячей. Мы сегодня не использовали пять выгодных моментов. Но такие игры бывают. Это была ничейная игра, матч должен был закончиться вничью», – сказал Чалый.

Также наставник прокомментировал информацию о том, что клуб ищет нового главного тренера.

«Сработала новость на всех сайтах о том, кто поменяет Чалого. Есть кандидатуры – меняйте. Я философски к этому отношусь. Меня увольняют с первого дня после того, как я принял команду. Я уже адаптировался к этому, но прессу читать неприятно, практически не читаю прессу».