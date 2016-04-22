Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» хочет пригласить Петреску, специалист требует 2,5 миллиона в год

    «Рубин» ведет активные поиски нового главного тренера, и в качестве одного из кандидатов рассматривается Дан Петреску.

    Сообщается, что клуб сделал румынскому специалисту предложение, в ответ на которое Петреску запросил зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а также средства для значительного усиления состава. Сейчас наставник работает в китайском клубе «Цзянсу Сунин».

    Кроме того, по сведениям источника, «Рубин» может пригласить на должность главного тренера Юрия Семина.

    Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб сделал повторное предложение Георге Хаджи, который в декабре отказался от перехода в «Рубин».

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 23 апреля 2016, 09:22

      Приглашать нужно Бердыева, он ничего просить и требовать не будет, просто поднимет команду и обойдётся имеющимися ресурсами ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 апреля 2016, 08:42

      Да на фига нам нужен,этот сумашедший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 23 апреля 2016, 06:24

      Возьмите Красножана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 апреля 2016, 00:04

      было бы не плохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 апреля 2016, 00:04

      еще Хаджи пригласили и переименуют Рубин в Рубинию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sharov44 22 апреля 2016, 23:03

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 22:49

      Шо то за сегодня приглашенных больше,чем игроков в Рубине

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 апреля 2016, 22:35

      Не стоит...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11