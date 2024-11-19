Экс-футболист сборной Казахстана – о Черчесове: «Его результатами недовольны, а в России все ржут над ним»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не дает поводов говорить о его работе позитивно.

После поражения от Норвегии со счетом 0:5 тренер заявил, что сборная Казахстана до его прихода была бесхозной.

«Черчесов ищет тему, на которую можно отвлечься. Он неглупый человек, хочет сместить акцент разговоров с качества игры его команды на более отвлеченные вещи, чтобы снизить градус.

Как команда может быть бесхозной, если она чуть на чемпионат мира не вышла? Я думаю, он и сам понимал, что говорит, сделал это осознанно.

В Казахстане недовольны Черчесовым, его результатами, а в России все ржут над ним, любого спроси. Устал уже негативно говорить о Черчесове, хочется чего‑то хорошего, но он не дает повода. Все говорят, что это великий тренер, но от него никогда не исходит позитива, как такое может быть?» – сказал Попов.

Казахстан занял последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах. Команда вылетела в лигу C

Казахстан закончил турнир с разницей мячей 0:15.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE