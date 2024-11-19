Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-футболист сборной Казахстана – о Черчесове: «Его результатами недовольны, а в России все ржут над ним»

    Экс-футболист сборной Казахстана – о Черчесове: «Его результатами недовольны, а в России все ржут над ним»

    Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не дает поводов говорить о его работе позитивно.

    После поражения от Норвегии со счетом 0:5 тренер заявил, что сборная Казахстана до его прихода была бесхозной.

    «Черчесов ищет тему, на которую можно отвлечься. Он неглупый человек, хочет сместить акцент разговоров с качества игры его команды на более отвлеченные вещи, чтобы снизить градус.

    Как команда может быть бесхозной, если она чуть на чемпионат мира не вышла? Я думаю, он и сам понимал, что говорит, сделал это осознанно.

    В Казахстане недовольны Черчесовым, его результатами, а в России все ржут над ним, любого спроси. Устал уже негативно говорить о Черчесове, хочется чего‑то хорошего, но он не дает повода. Все говорят, что это великий тренер, но от него никогда не исходит позитива, как такое может быть?» – сказал Попов.

    • Казахстан занял последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах. Команда вылетела в лигу C
    • Казахстан закончил турнир с разницей мячей 0:15.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Черчесов: «У меня ощущение, что «Зениту» достается от судей»
    Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак» 5
    Черчесов заявил о прогрессе сборной Казахстана под своим руководством: «0 очков – это эмоции» 13
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1732005296
    да его сами футболисты тупо сливают...че неясного...
    Ответить
    wishnakowa
    1732010090
    Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «серебряный прогноз». Гарантии.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1732015514
    Черчесов физрук! Ему даже в голову не приходит, что неправильно выбранная тактика и есть его поражения с таким итоговым счетом, так тупить в 5 матчах подряд может только баран! Кстати, в прошлом году эта сборная под руководством другого тренера выиграла у Дании и Ирландии! Выгонят Черчесова с позором!Тот, кто Черчесова назначил уже изгнан из сборной! Уверен , если бы на ЧМ 2018 был нормальный у нас тренер-у нас был бы шанс достичь высокого результата! Уровень физрука был в разгроме от Уругвая-в далее больная без тренера Испания!
    Ответить
    Александр.Т.
    1732015612
    Прав
    Ответить
    R_a_i_n
    1732016962
    Вот Стас))) Могёт жи))) Они сейчас там чай пьют, а я тут с вами отдуваюсь!
    Ответить
    FRZZ
    1732023544
    Врёт Алексей Попов, никто в России не ржёт над ним, наоборот все хвалили его, когда он работал гл. тренером сб. России, называли его: Стас-Космос.
    Ответить
    парольрыбамеч
    1732040595
    Как команда может быть бесхозной, если она чуть на чемпионат мира не вышла?--------- Если точнее, на чемпионат Европы.В стыках проиграла.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 