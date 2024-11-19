Агент не исключил возвращения Вагнера Лав в ЦСКА

Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лав Эвандро Феррейра высказался о голе бразильца в ворота «Ботафого-СП» (3:1) в матче Серии B.

– Вагнеру долго не везло, у него была серия без голов, но он о ней не думал. Лав выходит на поле, чтобы помочь команде. Я счастлив, что он забил сегодня.

– Задумывался ли Вагнер о начале тренерской карьеры?

– Надо спросить у него, но, думаю, все футболисты задаются вопросом, чем будут заниматься после окончания игровой карьеры?

– Вас постоянно спрашивают про возвращение Вагнера в ЦСКА. Кажется, что идеальный момент уже упущен.

– Возможно, Вагнер уже не такой быстрый, как 10 лет назад, но забивать он не разучится и через 10 лет. Не исключаю, что он вернeтся в ЦСКА уже не в статусе футболиста, а тренера, селекционера или помощника президента.

Бразильский форвард прервал безголевую серию из 14 игр подряд.

В нынешнем сезоне 40-летний Вагнер Лав провeл 23 матча в Серии Б, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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