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    Агент не исключил возвращения Вагнера Лав в ЦСКА

    Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лав Эвандро Феррейра высказался о голе бразильца в ворота «Ботафого-СП» (3:1) в матче Серии B.

    – Вагнеру долго не везло, у него была серия без голов, но он о ней не думал. Лав выходит на поле, чтобы помочь команде. Я счастлив, что он забил сегодня.

    – Задумывался ли Вагнер о начале тренерской карьеры?

    – Надо спросить у него, но, думаю, все футболисты задаются вопросом, чем будут заниматься после окончания игровой карьеры?

    – Вас постоянно спрашивают про возвращение Вагнера в ЦСКА. Кажется, что идеальный момент уже упущен.

    – Возможно, Вагнер уже не такой быстрый, как 10 лет назад, но забивать он не разучится и через 10 лет. Не исключаю, что он вернeтся в ЦСКА уже не в статусе футболиста, а тренера, селекционера или помощника президента.

    • Бразильский форвард прервал безголевую серию из 14 игр подряд.
    • В нынешнем сезоне 40-летний Вагнер Лав провeл 23 матча в Серии Б, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.11.2024 12:09
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    Комментарии (8)
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    Красногвардейчик
    1732008937
    В этой газпромовской лиге водокачки, Вагнер и в свои года не затеряется
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    bset
    1732009319
    Хоть что-то в этом мире вечно. Смотришь новости про возможное возвращение Вагнера и будто снова 2014 год.
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    Борис34684
    1732009594
    Не плохо было бы если Лав стал селекционером и находил молодых неизвестных пацанов из Бразилии.
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    wishnakowa
    1732010083
    Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Это сайт. 11 лет им. Гарантии на прогнозы.
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    Интерес
    1732028530
    "Оставьте ваших глупостей",-как говорят синайские козаки.
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