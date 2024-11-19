Мостовой оценил недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

Александр Мостовой высказался о том, что квалификация ЧМ-2026 в Европе пройдет без участия сборной России.

«А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно.

Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», – заявил Мостовой.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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