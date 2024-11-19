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    Мостовой оценил недопуск сборной России к отбору на ЧМ-2026

    Александр Мостовой высказался о том, что квалификация ЧМ-2026 в Европе пройдет без участия сборной России.

    «А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно.

    Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», – заявил Мостовой.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.
    • Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2024 01:13
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    Комментарии (4)
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731973477
    Что и требовалось доказать
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    Борис34684
    1731981459
    Удивляться надо было если бы Израиль отстранили.
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    САДЫЧОК
    1732002924
    Мостовой дерьм@ Очень печально, что не допуск на ЧМ!
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    Каратель помойников
    1732009166
    А чему удивляться,когда чинуши дармоеды и только прожирают кажну
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