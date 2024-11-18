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    • ⚡️ Россия пропустит ЧМ-2026 – сборную не допустят до жеребьевки отборочного турнира

    ⚡️ Россия пропустит ЧМ-2026 – сборную не допустят до жеребьевки отборочного турнира

    Квалификация к чемпионату мира 2026 года в Европе пройдет без участия сборной России.

    Команду Валерия Карпина не допустят до жеребьевки отбора из-за вопросов безопасности.

    «Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет.

    Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС.

    Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира.

    Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит», – сообщил источник.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.
    • Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2024 19:50
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    Комментарии (44)
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    BRO_football
    1731956083
    Вопрос с безопасностью решается легко - проведения матчей на нейтральном поле. Как это уже делают с Украиной и никто даже не против. Тут всё дело в политике, конечно же.
    Ответить
    mutabor0992
    1731956264
    Ожидаемо.
    Ответить
    bset
    1731958876
    А почему не допустили? А что случилось?
    Ответить
    VVM1964
    1731959332
    Кто-то сомневался ?...(
    Ответить
    neveldomha
    1731960997
    Судя по последним событиям я вообще сомневаюсь, что чемпионат мира состоится 2026 год.
    Ответить
    Борис34684
    1731979065
    Кто бы сомневался, сейчас вообще больше войной с Европой пахнет а не футболом.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1731993657
    Впрочем нечего нового)
    Ответить
    mahan
    1731996109
    Вот тебе и спорт без политики...
    Ответить
    FRZZ
    1731996910
    Если обнуление так и будет продолжаться, то России не видать и ЧМ 2030 года.
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732024608
    А то мы и не знали
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