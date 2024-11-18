⚡️ Россия пропустит ЧМ-2026 – сборную не допустят до жеребьевки отборочного турнира

Квалификация к чемпионату мира 2026 года в Европе пройдет без участия сборной России.

Команду Валерия Карпина не допустят до жеребьевки отбора из-за вопросов безопасности.

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет.

Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС.

Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира.

Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит», – сообщил источник.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

Квалификация в Европе стартует в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

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